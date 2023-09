O preço médio semanal, calculado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), desceu 1,3% para a gasolina e 2,6% para o gasóleo, em comparação com a semana anterior, foi esta terça-feira anunciado.

“Para a semana de 25 de setembro a 1 de outubro, o preço eficiente antes de impostos é de 0,959 euros por litro para a gasolina 95 simples e de 1,034 euros por litro para o gasóleo simples”, lê-se no relatório semanal de supervisão de preços da ERSE.

Sem os impostos, o preço eficiente situa-se em 1,890 euros por litro para a gasolina 95 simples e em 1,817 euros por litro para o gasóleo simples. Comparativamente à semana anterior, o preço eficiente teve, assim, uma descida de 1,3% na gasolina e de 2,6% no gasóleo.

Para esta evolução contribuíram as variações das cotações internacionais de gasolina 95 simples e do gasóleo simples em respetivamente, -1,4% e -2,4%, bem como a atualização da componente de impostos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O preço eficiente tem em conta o valor dos combustíveis nos mercados internacionais de referência, os respetivos fretes marítimos, a logística primária, os sobrecustos com a incorporação de biocombustíveis, a componente do retalho e os impostos.

Por sua vez, a média de preços de venda ao público anunciados nos pórticos, que é reportada no Balcão Único da Energia, ficou 1,0 cêntimos por litro abaixo do preço eficiente dessa semana no caso da gasolina 95 simples e 0,5 cêntimos por litro acima para o gasóleo simples.

A gasolina 95 simples foi, assim, anunciada nos pórticos 0,5% abaixo do preço eficiente, enquanto o gasóleo simples esteve 0,3% acima. Já no que respeita aos preços com desconto, a gasolina 95 simples teve um desvio de -3% face ao preço eficiente e o gasóleo simples de -2,9%.

“Em termos absolutos, estas estimativas situam-se, para a gasolina simples, em -5,7 cêntimos por litro abaixo, e para o gasóleo simples em -5,2 cêntimos por litro abaixo, dos respetivos preços eficientes”, detalhou.