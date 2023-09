A presente época da Aston Martin na F1 está a correr melhor do que o previsto e sobretudo melhor do que no ano anterior, uma vez que, de 7.ª no Mundial de 2022, a equipa de F1 do construtor britânico evoluiu para 4.ª no Mundial deste ano, com Alonso a chamar a si a 4.ª posição no campeonato, depois de 16 das 22 corridas da época, enquanto Vettel ficou apenas pelo 12.º lugar no final de 2022. Mas os técnicos da F1 não se dedicam apenas aos carros de corrida, uma vez que foram chamados a colaborar igualmente no desenvolvimento do Valhalla, o novo coupé superdesportivo de que apenas vão ser construídas 999 unidades, todas elas com mecânicas híbridas com mais de um milhar de cavalos.

É certo que o Valhalla está colocado na gama da Aston Martin abaixo do exuberante Valkyrie, que já começou a ser entregue aos clientes, mas isto não impede o novo modelo de ser um superdesportivo impressionante, que nada perde para os seus concorrentes com emblema Ferrari ou Lamborghini. A estética ajuda, bem como o chassi em fibra de carbono, mas a mecânica não fica atrás, com o 4.0 V8 biturbo híbrido a fornecer 1012 cv.

O interior do Valhalla 3 fotos

A experiência dos engenheiros da F1 foi colocada ao serviço do Valhalla ao nível da aerodinâmica, para optimizar o seu funcionamento de forma a incrementar o apoio, mas sem limitar excessivamente a velocidade máxima. Isto não impede a Aston Martin de anunciar um apoio aerodinâmico de 600 kg quando a rodar a 240 km/h, o que foi conseguido à custa de asas activas à frente e atrás, similares às que equipam o AMR23, a versão de competição do Valkyrie.

Outra das apreciadas ajudas da equipa técnica que faz correr os F1 foi no desenvolvimento, com o Valhalla a ver o seu comportamento apurado como se se tratasse de um carro de Grande Prémio, em que 90% é assegurado pelos simuladores e apenas 10% é conseguido pelos testes em pista e na estrada. Isto inclui o “casamento” entre o V8 biturbo colocado ao centro, atrás, e os dois motores eléctricos instalados no eixo dianteiro, para assim o Valhalla poder usufruir de vectorização do binário, optimizando o comportamento. O terceiro motor eléctrico está associado à transmissão, que só tem mudanças para a frente, o que significa que a marcha-atrás está a cargo dos motores eléctricos frontais.

A fase de teste em condições reais arrancará ainda em 2023, para tudo estar pronto para as primeiras unidades começarem a chegar às mãos dos clientes em 2024, ano em que vai igualmente arrancar a construção em série do modelo.