Chicharito e Cristiano Ronaldo cruzaram-se em 2014/15, quando o mexicano foi emprestado pelo Manchester United ao Real Madrid e o português estava já a cumprir a sexta temporada nos merengues. Em comum, tinham não só o clube inglês como as origens humildes — uma semelhança que Chicharito não esquece, mesmo que já tenha passado quase uma década.

“O Cris é fenomenal dentro do balneário e também na sua forma de ser. Não conheço e nunca vi um jogador que tenha dito que o Cristiano Ronaldo é uma pessoa difícil ou complicada. O Cris é o Cris. Sabemos da sua personalidade e competitividade, mas como colega há coisas que levo comigo. Tivemos várias conversas que não teriam acontecido se ele não tivesse permitido. As pessoas olham para o Cristiano Ronaldo como uma pessoa arrogante, mas acho que é uma pessoa muito honesta, franca e que não te vai mentir”, contou o atual jogador do LA Galaxy em entrevista ao jornal Marca.

Esta sexta-feira, contra o Al-Tai, o avançado português regressava ao onze inicial do Al Nassr depois de ter sido poupado por Luís Castro na Taça, onde o clube derrotou o Ohod. Ronaldo era a clara referência ofensiva, com Mané, Otávio e Talisca no apoio ao português, e Brozovic, Alex Telles e Laporte também eram titulares. Do outro lado, na equipa orientada pelo romeno Laurențiu Reghecampf, destacava-se a presença do guarda-redes ex-Arouca Victor Braga e de Alfa Semedo, médio formado no Benfica que é agora capitão dos sauditas.

Em Ha’il, na casa do Al-Tai, depressa se percebeu que Ronaldo queria regressar ao relvado com um golo: o avançado rematou para defesa de Braga (9′), viu o guarda-redes parar outro pontapé com os pés (14′) e ainda atirou ao lado (14′). À passagem da meia-hora, porém, surgiu a vantagem do Al Nassr. Ronaldo recebeu em zonas interiores e assinou uma assistência perfeita para Talisca, de primeira, com o brasileiro a atirar cruzado para inaugurar o marcador (32′). O avançado ainda voltou a marcar antes do intervalo, com Ronaldo a assistir de pontapé de bicicleta, mas o golo foi anulado por fora de jogo de Talisca (43′).

Nenhum dos treinadores fez alterações ao intervalo e Ronaldo teve mais uma boa oportunidade para marcar, com um remate ao lado (57′). O Al Nassr mantinha o controlo do jogo, mas não conseguia criar ocasiões de golo com frequência e atuava algo afastado da baliza contrária, num contexto que permitiu ao Al-Tai subir linhas e ameaçar o empate através de pontapé de longe de Alfa Semedo (61′).

Cristiano Ronaldo continuou a perseguir o golo, obrigando Victor Braga a uma defesa apertada na sequência de um cabeceamento (64′) e acertando no poste (73′), e Luís Castro mexeu já dentro dos últimos 20 minutos ao trocar Otávio por Seko Fofana. O anunciado empate do Al-Tai, porém, surgiu pouco depois: Misidjan foi lançado num contra-ataque rápido e apareceu completamente isolado na cara de Alaqidi, relançando a partida (79′).

Já nos últimos 10 minutos, porém, o Al Nassr resolveu a questão. Alfa Semedo cometeu grande penalidade, por o intercetar com a mão um cabeceamento de Talisca na grande área do Al-Tai, e Cristiano Ronaldo não perdoou na conversão do castigo máximo (87′), chegando aos 30 golos desde que se mudou para a Arábia Saudita. Nada mudou até ao fim e a equipa de Luís Castro somou o 9.º triunfo consecutivo, aproximando-se do Al-Ittihad de Nuno Espírito Santo, que empatou em casa do Al Feiha.