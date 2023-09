O primeiro lugar está à vista, mas o cabo de Faro precisa de ser dobrado. O Sporting pode aproveitar o resultado do clássico desta sexta-feira para se isolar na liderança, numa partida em que Rúben Amorim já pode contar com Gyokeres e Diomande. Já o Farense recebe pela primeira vez na época um grande e vem de alguma insconstância nos resultados, mas os comandados de José Mota têm feito do seu estádio uma fortaleza, só não venceram na primeira jornada e pelo meio derrotaram o Sportiung de Braga. É um duelo de leões no Algarve que vai poder acompanhar ao minuto, numa Emissão Especial que pode ouvir em direto aqui.

A bola rola na Rádio Observador depois do Jornal das 20h, e já com a análise de Filipe Coelho, comentador ELEVEN, que no final da partida assina o Relatório de Jogo. Já o ex-árbitro Pedro Henriques, o nosso “áudio-árbitro”, vai acompanhar ao segundo a prestação da equipa de arbitragem e faz a súmula depois do apito final em mais uma edição do Sem Falta. Na bancada da Rádio Observador vai estar o adepto leonino João Castro, autor do podcast Sporting160.

A emissão especial tem a coordenação do Nuno Santos e, no S. Luís, o relato fica a cargo do João Filipe Cruz.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui.

(Ouça aqui o relato da Rádio Observador dos golos da vitória do Sporting frente ao Rio Ave)