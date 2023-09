É mais um sinal da subida da tensão entre a Sérvia e o Kosovo. Depois de, há seis dias, os dois países terem trocado acusações sobre um tiroteio que provocou quatro mortos no norte do Kosovo, a Sérvia estará a fazer uma mobilização “sem precedentes”, segundo os Estados Unidos, ao longo da fronteira com o país vizinho, que, em 2008, declarou a independência. O Kosovo acusa o presidente sérvio de “querer guerra”.

Segundo o Guardian, Washington já pediu à Sérvia a retirada imediata das tropas da zona fronteiriça. “Estamos a monitorizar uma grande mobilização militar sérvia ao longo da fronteira com o Kosovo que inclui uma encenação sem precedentes de artilharia sérvia avançada, tanques e unidades de infantaria mecanizadas”, disse o porta-voz do conselho de segurança nacional dos EUA, John Kirby, esta sexta-feira.

“O conflito é inevitável”, diz diretora das ONG do Kosovo

