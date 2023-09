Fábio Cardoso bem expulso? David Carmo merecia vermelho? Conceição tem razão nas queixas? Os seis casos do clássico, em vídeo

João Pinheiro tinha sido o escolhido para arbitrar o primeiro clássico da temporada entre Benfica e FC Porto no Campeonato de 2022/23, João Pinheiro voltou a ser agora nomeado para dirigir o primeiro clássico da temporada entre Benfica e FC Porto no Campeonato de 2023/24. Pelo meio ainda houve mais dois jogos, na Primeira Liga (Artur Soares Dias) e na Supertaça em agosto (Luís Godinho), mas o árbitro da Associação de Futebol de Braga voltou a ser chamado para o encontro no Estádio da Luz a contar para a sétima jornada e que voltou a terminar com uma expulsão ainda na primeira parte como acontecera em 2022 no Dragão.

[Ouça aqui a análise do ex-árbitro Pedro Henriques no Sem Falta da Rádio Observador]

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O lance entre Fábio Cardoso e David Neres aos 19′ acabou por ser o caso do jogo, com João Pinheiro a apitar a falta, a exibir de imediato o cartão vermelho ao central portista e a ter depois a confirmação por parte do VAR onde estava Artur Soares Dias, tendo em conta que nem precisou de ir rever o lance às imagens da TV. Mais tarde, foi isso que aconteceu numa jogada entre David Carmo e Rafa, com o central dos azuis e brancos a derrubar o avançado encarnado, a ver amarelo e com o árbitro de Braga a confirmar a decisão depois de ter sido alertado pelo VAR para verificar se a infração poderia merecer também expulsão.

[Clique nas imagens para ver os casos do Benfica-FC Porto em vídeo]