Milhares de manifestantes exigiram este sábado que fosse cumprido o direito constitucional à habitação, com manifestações em 24 cidades do país. Os únicos incidentes registaram-se no maior dos protestos, em Lisboa, em que deputados do Chega tiveram de ser escoltados e foram forçados a abandonar a manifestação depois de ser chamados de “fascistas”.

Mais à frente na mesma manifestação, tal como aconteceu em abril, três manifestantes com a cara tapada atacaram uma imobiliária com tinta vermelha e chegaram a partir vidros com martelos. Através dos cartazes foram centenas as mensagens passadas por manifestantes, incluindo frases polémicas como “Morte aos ricos”.