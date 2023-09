É difícil esquecê-lo, pela forma muito cavalheiresca como se apresenta e pela elegância que nunca deixa em casa, mas Pep Guardiola é um rebelde. Um rebelde que nunca quis saber do cargo que ocupa na hora de apoiar a independência da Catalunha, de sublinhar o “fracasso” da União Europeia e da NATO na guerra da Ucrânia ou de defender a comunidade LGBTQ+. Um rebelde que voltou a lembrar que é um rebelde nos últimos dias.

Na antecâmara da visita ao Wolverhampton, o 10.º jogo do Manchester City em sete semanas em que a maioria dos jogadores da equipa também cumpriram compromissos internacionais, o treinador espanhol voltou a defender uma posição conjunta dos atletas para que o calendário emagreça e abra a porta a períodos mais longos de descanso e paragem.

????????⚽️ Guardiola suggests a player strike in order to reduce mass fixture congestion & injuries…

"Always I use the NBA as an example. They play 80 games in a few months, but after that, they have 4 months off, or 3 months off."

"If you don’t play the finals, you can… pic.twitter.com/y8yvqr9pd5

— EuroFoot (@eurofootcom) September 30, 2023