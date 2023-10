Pelo menos três entidades convidadas (uma editora e duas livrarias) recusam-se a marcar presença na sessão de encerramento da Festa do Livro Independente da freguesia de Arroios por um dos oradores do evento ser o politólogo e historiador Jaime Nogueira Pinto. Apesar do apelo ao boicote ao que essas entidades chamam de “expoente da extrema-direita”, a presidente da junta de freguesia de Arroios, Madalena Natividade, desvaloriza as críticas de “duas editoras em mais de 70”. Jaime Nogueira Pinto diz ao Observador que considera “ridículo” criticarem a sessão e que, “se há discurso de ódio, é deles“.

A autarca (independente, eleita nas listas do CDS) diz que respeita “todas as posições”, mas não pode aceitar “qualquer tipo de política de cancelamento”. Madalena Natividade acrescenta: “Este é um espaço de inteira liberdade, aqui ninguém pode contar com autores proibidos ou censuráveis, há muitos anos que felizmente a censura acabou. Não aceitamos lápis azuis ou vermelhos, ou de qualquer outra cor política.” Jaime Nogueira Pinto também não recua: “Vou lá, com certeza”

A sessão em causa é o encerramento da segunda edição da Festa do Livro Independente da Freguesia de Arroios (a FLIFA’ 23) em que Jaime Nogueira Pinto e José Pacheco Pereira falam sobre Banda Desenha num painel intitulado “2023: Odisseia no Espaço”. Para Madalena Natividade esta é uma “conversa certamente estimulante com José Pacheco Pereira e Jaime Nogueira Pinto sobre banda desenhada, ficção científica e outros géneros tantas vezes considerados ‘menores’ mas que contribuem para a nossa formação enquanto leitores”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.