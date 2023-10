O congressista norte-americano Matt Gaetz apresentou uma moção na noite de segunda-feira para afastar o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, do cargo — algo que aconteceu apenas três vezes na História da câmara baixa do Congresso dos Estados Unidos e que nunca resultou no afastamento do visado.

Mas desta vez a história pode ser diferente. Isto porque Gaetz e McCarthy são ambos membros do Partido Republicano e o congressista que apresentou a moção garante que tem apoio suficiente junto dos colegas para afastar McCarthy do cargo. A votação deverá ocorrer na próxima quarta-feira.

O descontentamento por parte dos congressistas republicanos resulta do facto de McCarthy ter chegado a acordo com os democratas da Câmara para evitar um shutdown (encerramento de algumas agências federais), a propósito do acordo sobre o aumento do teto da dívida, recuando na exigência de alguns cortes orçamentais defendidos por vários congressistas republicanos.

Gaetz anunciou que decidiu avançar com a moção para comprovar a conivência do presidente da Câmara com o Partido Democrata: “Se ele conseguir manter-se no poder, vai ficar a trabalhar para os democratas”, afirmou, segundo o Washington Post. “Este é um exercício revelador e acho que vai mostrar ao país quem manda.”

No X (antiga rede social Twitter), McCarthy reagiu de forma desafiadora, escrevendo “Venham eles”.

Bring it on. — Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) October 2, 2023

A votação arrisca expor ainda mais a divisão interna dentro do Partido Republicano na câmara baixa do Congresso, que já tinha sido visível aquando da eleição de McCarthy. Na altura, o candidato não reuniu o apoio de muitos republicanos radicais, que recusaram apoiar o candidato do partido em várias rondas de votação.

McCarthy pode ainda, contudo, recorrer a várias estratégias para tentar impedir a realização da votação ou, pelo menos, atrasá-lo. De acordo com o New York Times, o presidente da Câmara dos Representantes pode tentar adiar a moção, caso reúna apoio suficiente no hemiciclo para isso. Qualquer medida, porém, pode vir a necessitar dos votos de congressistas do Partido Democrata.