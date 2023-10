Todos os adultos que ainda vivem com o choque de ter visto a morte da mãe do Bambi quando eram crianças e, provavelmente, em grande escala no cinema, poderão ter em breve oportunidade de rever o filme com uma nova abordagem. Bambi é o próximo filme da Disney a regressar ao cinema numa versão live action, com estreia prevista ainda para 2023, e promete alterações.

Steven Spielberg já confessou que ficou traumatizado, Javier Bardem disse que o filme o fez chorar e Paul McCartney afirmou que fez com que aprendesse a respeitar a natureza. Bambi chegou ao cinema em 1942 e, além de ter rebatizado os veados de cauda branca de “bambis”, deixou muitas crianças a pensar na cena em que a mãe do pequeno Bambi é abatida por caçadores.

A guionista Lindsey Anderson Beer trabalhou na nova versão do filme, mas acabou por abandonar o projeto para se dedicar a outros projetos. No entanto, em entrevista ao site norte-americano Collider falou sobre o filme e deixou no ar que haverá uma nova abordagem em relação ao original de forma a conquistar um novo público.

“O que para mim é interessante em Bambi é que é, absolutamente, um clássico e é um lindo poema de amor com muita arte”, no entanto a guionista acredita que há toda uma geração de crianças que nunca viu o filme da Disney. “A questão é que [o Bambi] é um filme lindo. Tem um ritmo um pouco diferente do que o novo público está habituado, eu acho.” E parte do motivo porque o filme não chega a um público maior é porque conta com a morte de um progenitor. A guionista acredita que “alguns pais hoje são mais sensíveis do que eram no passado” e isso “é uma das razões porque não mostram [o filme] às suas crianças”.

Por isso, sem desvendar muito do que será o remake, Anderson Beer dá conta de alterações. “Acredito que há uma forma de atualizar Bambi e a nossa visão foi… dar um pouco mais de perspetiva. E acho que ter a capacidade de o trazer à vida por estes dias de uma forma com a qual talvez se relacionem um pouco mais seria um serviço ao original.”

A realização deste filme está a cargo de Sarah Polley, que ainda este ano conquisto um Óscar para Melhor Argumento Adaptado com o filme “A voz das mulheres”.

A concretizar-se a alteração à cena da morte da mãe de Bambi, não será a primeira mudança que os remakes da Disney fazem nas versões live action. No mais recente filme a passar dos desenhos animados para os atores carne e osso, A Pequena Sereia, foram as músicas que foram alteradas, também em atenção às sensibilidades da atualidade. Este também não será o primeiro filme de animais a ter uma versão realista, uma vez que já “O Rei Leão” teve o seu remake em 2019.