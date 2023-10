O selecionador Roberto Martínez divulga na sexta-feira a lista de convocados de Portugal para a dupla jornada com Eslováquia e Bósnia-Herzegovina, que deve confirmar o apuramento luso para o Euro2024 de futebol, com nenhuma surpresa esperada.

O técnico espanhol, de 50 anos, que continua totalmente vitorioso à frente da seleção nacional, anuncia as suas escolhas às 12h30, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A lista de Martínez deverá ter poucas ou até nenhuma alteração, embora Raphaël Guerreiro, do Bayern Munique, esteja em posição de regressar aos trabalhos da equipa lusa, depois de ter falhado as jornadas de setembro devido a lesão.

Nessa altura, Martínez operou um grupo de apenas 24 jogadores, contra os habituais 25 ou 26, o que poderá significar que a entrada de Guerreiro, campeão europeu com Portugal em 2016, poderá manter Pedro Neto nas escolhas.

O jogador do Wolverhampton, que estava afastado da seleção nacional há mais de dois anos, foi a grande surpresa da convocatória de setembro e, depois de ter sido utilizado perante a Eslováquia (27 minutos no triunfo por 1-0 em Bratislava), tem hipóteses de se manter nas escolhas de Martínez.

Matheus Nunes, a viver uma nova vida no Manchester City, pode também regressar, embora, pelos vistos, não exista nenhuma vaga nas opções para o meio campo português.

Pepe, que continua lesionado no FC Porto, é praticamente baixa certa, enquanto Bernardo Silva tem tudo repetir a presença, apesar de alguns problemas físicos que sentiu recentemente no Manchester City.

Cristiano Ronaldo, a marcar golos na Arábia Saudita, é presença certa na lista, embora a maior interrogação nesta jornada seja o seu possível regresso ao onze inicial de Portugal, após o 9-0 imposto ao Luxemburgo, no Algarve, jogo que o capitão falhou devido a castigo e que foi a maior goleada de sempre da história da seleção nacional e a melhor exibição da era Martínez.

Portugal defronta a Eslováquia a 13 de outubro, no Estádio do Dragão, no Porto, às 19h45, e, em caso de vitória, garante automaticamente a qualificação para a fase final do próximo Europeu, que vai decorrer na Alemanha. Três dias depois, no dia 16, a seleção nacional joga na Bósnia-Herzegovina, às 19h45 (hora de Lisboa).

Após seis jornadas, a equipa lusa continua totalmente vitoriosa e lidera o Grupo J com 18 pontos, mais cinco que a Eslováquia, segunda classificada. O Luxemburgo é terceiro, com 10, seguido de Bósnia e Islândia, ambos com seis, e do Liechtenstein, ainda sem pontos.

Além de seis triunfos no mesmo número de partidas, a equipa de Roberto Martínez leva um registo de 24 golos marcados e nenhum sofrido.

Em novembro, Portugal fecha a fase de apuramento com uma deslocação ao Liechtenstein e na receção à Islândia.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Euro2024.