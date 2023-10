Em atualização

Quando não se pode convencer todos, agrada-se a todos: Portugal, Espanha e Marrocos vão ter a organização do Campeonato do Mundo de 2030 mas a prova terá início na América do Sul. A primeira confirmação foi a da realização de jogos no Uruguai, na Argentina e no Paraguai, numa informação revelada pelo líder da CONMEBOL, Alejandro Domínguez. A FIFA confirmou depois todo o modelo da competição.

Sudamérica, el lugar donde todo comenzó, volverá a ser el escenario de la inauguración de la Copa del Mundo en el 2030 ???? @tapiachiqui @nachoalonso33 @RHarrisonP pic.twitter.com/qzlttxNeIZ — Alejandro Domínguez (@agdws) October 4, 2023

Ainda antes da confirmação oficial por parte do órgão que tutela o futebol mundial, o Observador soube que, nas últimas semanas, até mesmo após a saída de Luis Rubiales da presidência da Real Federação Espanhola de Futebol, as reuniões entre os representantes máximos dos três países foram acontecendo até ao desfecho que acaba por ser surpreendente, tendo em conta que nunca um Campeonato do Mundo teve este tipo de moldes entre continentes, neste caso a começar na América do Sul e a seguir na Europa e em África.

Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #MundialCentenario ???? — Alejandro Domínguez (@agdws) October 4, 2023

“Num mundo dividido, a FIFA e o futebol lutam por unir. Dois continentes, África e Europa, unidos não apenas na celebração do futebol mas também a promover uma coesão cultural e social únicas. Que grande mensagem de paz, tolerância e inclusão. Em 2030, teremos uma pegada mundial única, com três continentes, África, Europa e América do Sul, e seis países, Argentina, Marrocos, Paraguai, Portugal, Espanha e Uruguai, a dar as boas-vindas e unindo o Mundo enquanto se celebra o ‘jogo bonito’ e o centenário do Mundial”, confirmou Gianni Infantino, presidente da FIFA, na mensagem depois do anúncio da decisão.

Da parte da América do Sul, já existe uma espécie de festa pela decisão. Sendo a única candidatura além da protagonizada por Portugal, Espanha e Marrocos, consegue entrar na prova com a realização dos encontros inaugurais do certame no Uruguai, na Argentina e no Paraguai (o Chile acaba por cair da lista inicial que ia concorrer) e, com isso, assinalar aquele que será o Mundial do Centenário com o regresso da principal competição de seleções a Montevideu, onde se disputou a primeira final em 1930. “Vão existir três aberturas no Uruguai, na Argentina e no Paraguai. Tudo irá começar no Uruguai. A FIFA providenciará mais detalhes acerca daquilo que irá acontecer na Argentina e no Paraguai”, acrescentou Alejandro Domínguez.

Ainda não conhecidos todos os detalhes sobre a candidatura única que irá ser sufragada no Congresso da FIFA do próximo ano mas fica essa certeza de que Portugal, Espanha, Marrocos, Argentina, Uruguai e Paraguai têm apuramento garantido para a competição de 2030. Em paralelo, começa já a surgir alguma especulação sobre a possibilidade de a Arábia Saudita poder receber o Mundial de 2034, seja numa proposta conjunta como aquela que retirou para 2030 com Egito e Grécia, seja como único país anfitrião.