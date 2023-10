Pode uma vitória eleitoral socialista ser um embaraço para os próprios socialistas? A resposta está na reações ao regresso ao poder de Robert Fico na Eslováquia, cinco anos depois. Em poucos dias levantaram-se ameaças de sanções e até de expulsão do seu partido, a Direção Social-Democracia (SMER-SSD), da família europeia socialista a que pertence, caso mantenha a linha pró-Rússia e de defesa do fim do apoio europeu à Ucrânia. A preocupação é tal que o líder do PS enviou uma carta ao presidente do Partido Socialista Europeu (PES) a pedir uma “mensagem clara” para Fico sobre a “linha vermelha” socialista para qualquer membro da sua família: aliar-se à extrema-direita.

A carta seguiu dois dias depois das eleições (a 3 de outubro), dirigida a Stefan Löfven, com António Costa a querer manifestar as suas “preocupações com a situação política na Eslováquia”. Logo à cabeça da missiva a que o Observador teve acesso, Costa avisa: “Vemos como impossível que qualquer membro da nossa família política entre numa coligação com a extrema-direita”.

Esta semana, o presidente do PES veio lembrar que o partido “apoia a Ucrânia e espera que os membros continuem a fazer isso mesmo”. E ameaçou o partido de Robert Fico com a expulsão caso “a retórica” anti-Ucrânia continue e “comece a ser implementada pelo Governo” que vier a ser formado.

