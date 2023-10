A companhia aérea low-cost sul-africana FlySafair estreia esta quinta-feira voos entre Joanesburgo e Maputo, no âmbito da estratégia de alargamento da operação internacional, anunciou a transportadora.

De acordo com informação da companhia, que já transportou mais de 30 milhões de passageiros, a FlySafair realiza voos domésticos na África do Sul, entre oito localidades, além de voos internacionais para as Maurícias e Zanzibar (Tanzânia).

Na primeira semana de outubro, estaremos a expandir a nossa rede de rotas adicionando voos de Joanesburgo para Livingstone, Harare, Victoria Falls e, claro, Maputo”, acrescentou fonte da companhia.

O voo de estreia da FlySafair para Moçambique parte esta quinta-feira às 18H20 de Joanesburgo (menos uma hora em Lisboa), para aterrar em Maputo cerca de uma hora e dez minutos depois. No planeamento da companhia, estão previstos voos ao domingo, segunda, quinta e sexta-feira.

A FlySafair é uma companhia aérea de baixo custo sul-africana que iniciou suas operações em outubro de 2014 e está expandindo sua rede de rotas para países vizinhos da África Austral. A companhia aérea faz parte da Safair Operations, que tem sido um dos principais fornecedores de serviços de aviação especializados em África desde sua fundação em 1965″, explica a transportadora.