Em atualização

Um ataque de drones numa academia militar em Homs, na Síria, causou pelo menos 89 mortos e centenas de feridos na passada quarta-feira, avança a BBC.

Os drones, que estavam carregados com explosivos, caíram na cerimónia de graduação de futuros membros do exército, estando muitos deles com as famílias. Embora se desconheçam os responsáveis, o ministro da Defesa do país, Hassan al-Gabbash, denunciou ao jornal britânico que “grupos terroristas” apoiados por “forças internacionais desconhecidas” terão sido os autores do ataque.

As forças armadas sírias consideraram que se trata de uma agressão “sem precedentes“, afirmando que irão “responder com toda a força e determinação” aos “grupos terroristas”, cita a BBC num comunicado.

Um dos homens que esteve no local descreve, citado pelo jornal britânico, que “os explosivos começaram a cair” logo após “as pessoas terem ido para o pátio”. “Não sabemos de onde vieram, mas já estavam corpos espalhados pelo chão”, acrescenta.

António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, já reagiu ao ataque, dizendo estar “profundamente preocupado” com o conflito, mas também com os possíveis “bombardeamentos de retaliação“, cita a Aljazeera.