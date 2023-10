O presidente do Centro Cultural de Belém (CCB), Elísio Summavielle, disse esta terça-feira, em Lisboa, estar convicto de que a futura receita da concessão dos novos módulos daquele equipamento vai permitir “aumentar a qualidade da oferta cultural”.

O responsável falava durante a apresentação pública do concurso internacional para o projeto CCB — New Development 2023 — concessão do direito de superfície para construção e exploração de hotel e área de comércio e serviços, que corresponde aos módulos 4 e 5 do projeto original — pelo período de 65 anos.

Elísio Summavielle estima que, “se tudo correr bem, e assim se espera, poderemos ter em 2027 hotel e centro de comércio e serviços“, dentro de uma área de cerca de 23.000 metros quadrados.

A oferta cultural será reforçada e vai com toda a certeza aumentar a qualidade. Vamos ter maior ambição”, declarou o presidente da Fundação CCB aos jornalistas, no final da apresentação, que contou com a presença do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, e do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.

Os investidores interessados no concurso público internacional para a construção de um hotel com 161 quartos duplos e um aparthotel com 126 unidades, comércio e serviços, terão 50 dias para apresentar candidaturas à fundação, segundo o regulamento.

A concessão para um hotel e espaço comercial tem como objetivo concluir o projeto original, com 30 anos, dos arquitetos Vittorio Gregotti e Manuel Salgado, e dar à Fundação CCB a possibilidade de obter mais recursos financeiros próprios.

É a segunda vez que o concurso internacional é lançado, depois de, numa primeira iniciativa, em 2018, ter chegado à fase de negociações com a construtora Mota Engil, que acabou por desistir devido aos constrangimentos da pandemia de Covid-19.