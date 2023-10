A atribuição do abono de família vai passar a ser automática a partir de abril de 2024, o que significa que os pais deixam de ter de pedir este apoio social. A Segurança Social apenas pedirá aos progenitores que validem os dados calculados pelo sistema.

A novidade foi anunciada pela ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, durante a apresentação do Orçamento da Segurança Social. A Segurança Social, hoje, já recebe automaticamente a informação sobre o nascimento de crianças. O que vai fazer é um cruzamento de dados entre essa informação e os rendimentos declarados pelos pais para determinar se tem direito ao apoio e, se sim, qual o escalão e o montante a receber.

“Vamos começar em abril de 2024, pela primeira vez, a implementar o abono de família automático. Significa que os pais deixam de ter de pedir o abono de família passando a Segurança social, com base na informação do Instituto de Registo e Notariado, através do cruzamento de dados com os rendimentos declarados pelos pais, automaticamente a atribuir o abono de família”, explicou Ana Mendes Godinho.

A intervenção dos pais neste processo só será necessária num “passo intermédio”: ou seja, terão de confirmar os valores calculados automaticamente pelo sistema. “A Segurança Social comunica à família que tem direito. Se a família valida os dados e confirma que quer receber o abono ele passará a ser automático”, adiantou a ministra.