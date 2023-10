A descida dos escalões de IRS, que vai significar menos 1.327 milhões em receita fiscal para o Estado, é a medida mais sonante da Proposta de Orçamento do Estado para 2024, apresentada esta terça-feira. Mas há várias outras medidas importantes que vão mexer com o seu bolso no próximo ano, em áreas como as pensões, a função pública, o crédito à habitação, impostos sobre o consumo, propinas e combustíveis.

Atualização de escalões de IRS e descida de taxas vão reduzir imposto já a partir de janeiro

Será já a partir de janeiro que a generalidade dos portugueses irá sentir um peso menor do IRS na sua folha salarial. Na proposta de Orçamento do Estado para 2024 o Governo decidiu reduzir as taxas de imposto em todos os escalões até ao quinto – porém, mesmo quem está em escalões superiores irá sentir um alívio fiscal devido à progressividade do imposto.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.