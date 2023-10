Já diz o velho ditado que “a cavalo dado não se olha os dentes”, o que aparentemente também é válido para os tanques de guerra capturados aos inimigos. Os ucranianos já “apanharam” cerca de 200 tanques T-72B3 russos, um dos modelos mais recentes utilizados pelas tropas invasoras de Putin. Acontece que o T-72B3 não figura entre os tanques de guerra com que os militares ucranianos estão mais familiarizados, uma vez que são posteriores à era soviética, o que colocou alguns problemas quando um destes tanques capturados se recusou a pegar, o que, de acordo com a Forbes, levou o soldado responsável a… ligar para o serviço de assistência russo.

O militar ucraniano conhecido como Kochevnik, ao serviço da 54.ª Brigada Mecanizada, tinha vindo a acumular avarias no seu T-72B3, capturado no final de 2022 ao inimigo. Daí que tenha tentado resolver essa dificuldade momentânea como se estivesse aos comandos do seu próprio automóvel, ligando para o serviço de assistência. Uma chamada para Uralvagonzavod, o fabricante do tanque, colocou-o em contacto com o responsável pelo apoio técnico, uma espécie de assistência em viagem, mas em tempo de guerra.

A situação até tem uma certa piada, uma vez que Kochevnik conseguiu mesmo que o serviço de assistência resolvesse a avaria, o que permitiu que o tanque voltasse a lutar contra o seu antigo proprietário, a Rússia. No processo, o militar ucraniano “esqueceu-se” de informar o fabricante do tanque que não era um soldado russo e muito menos que tinha capturado um tanque inimigo. Mas a realidade é que o apoio técnico do construtor Uralvagonzavod se revelou extremamente eficiente, embora o comando russo dificilmente partilhe esta opinião.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para ridicularizar ainda mais o inimigo, Kochevnik registou em vídeo (que pode ver em cima) o contacto com a assistência do tanque russo, um veículo de 45 toneladas que teimava em perder óleo, ter problemas com os compressores e a braços com o sistema eléctrico que faz girar a torre do canhão. A chamada telefónica colocou-o em contacto com um indivíduo que se identificou como Aleksander Anatolevich e este, desconhecendo estar a falar com o inimigo, ajudou a sanar as avarias.

Tão prestável foi o apoio técnico de Uralvagonzavod que até colocaram o militar ucraniano em contacto com Andrey Abakumov, um dos directores do fabricante de veículos militares russo, que acabou por solicitar ao soldado inimigo que descrevesse em pormenor as avarias através do WhatsApp. Depois de todas as avarias estarem resolvidas, Kochevnik finalmente confessou que era ucraniano e que o tanque com problemas técnicos tinha sido capturado aos russos e estava a combater contra eles há mais de nove meses. Veja em baixo um vídeo de demonstração de um T-72B3 russo: