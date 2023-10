O parlamento de Israel aprovou esta quinta-feira um Governo de emergência para gerir o país durante o conflito com o movimento islamita Hamas, com a inclusão de cinco deputados da oposição, liderados por Benny Gantz, no executivo de Benjamin Netanyahu.

A decisão de criar um Governo de emergência foi tomada depois de o executivo de Netanyahu ter sido muito criticado por não ter conseguido impedir o ataque surpresa lançado pelo Hamas sobre território israelita no sábado passado.

O novo Governo foi negociado nos últimos dias e anunciado na quarta-feira à noite por Netanyahu juntamente com o ex-militar Benny Gantz, ex-chefe do Estado-Maior, ex-ministro da Defesa e atualmente um dos políticos mais bem cotados de Israel.