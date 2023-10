Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra Israel-Hamas

Depois da sinagoga Kadoorie no Porto ter sido vandalizada durante a madrugada de quarta-feira, líderes das comunidades cristã, muçulmana e israelita locais reuniram-se na tarde do mesmo dia, no Museu Judaico do Porto, para “celebrar a paz, harmonia e cooperação entre as respetivas comunidades“, conta o jornal independente Portuguese Jewish News.

Face aos recentes desenvolvimentos na Faixa de Gaza, Abdul Mangá, presidente da comunidade muçulmana do Porto, aproveitou o encontro de quarta-feira — que também marcou o quinto dia da ofensiva do grupo Hamas em Israel — para expressar a “tristeza infinita” que sente “em relação ao sofrimento da vítimas”.

Na reunião, também esteve Michel Rothwell, representante da Comunidade Israelita do Porto (CIP), que reforçou que “judeus não confundem terrorismo com palestinianos, nem confundem palestinianos com muçulmanos”. O representante da CIP também sublinhou que as relações “entre as comunidades judaicas e muçulmanas do Porto têm que ser fortalecidas” face à recente ofensiva do grupo islâmico palestiniano Hamas em Israel.

Por seu turno, Manuel Linda, bispo da Diocese do Porto que esteve presente na conversa, garantiu que a “união entre católicos, muçulmanos e judeus irá ultrapassar todos os traumas que a guerra [entre Hamas e Israel] já causou, e que provavelmente irá continuar a produzir“.

O bispo defendeu, juntamente com os outros representantes religiosos, que, mesmo face à “tragédia que se testemunha em Israel”, os desenvolvimentos atuais no Médio Oriente “não devem nunca originar uma guerra entre judeus e muçulmanos“.

Esta quinta-feira marca o sexto dia da ofensiva do grupo islâmico Hamas em Israel. Os últimos balanços dão conta de que, em Israel, a guerra já provocou pelo menos 1.300 mortos e 3.300 feridos, enquanto que, do lado palestiniano, já morreram pelo menos 1.200 pessoas e há cerca de 5.600 feridos. As Nações Unidas também informam de que mais de 338.000 pessoas já foram deslocadas ao longo da Faixa de Gaza desde o início da operação “Tempestade al-Aqsa”.