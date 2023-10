O número de entradas irregulares na União Europeia (UE) aumentou 17%, entre janeiro e setembro, para um novo recorde de 279.350, ultrapassando os números de 2016 para o mesmo período, divulgou esta sexta-feira a Frontex.

De acordo com dados preliminares da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira — Frontex —, o mês de setembro também registou um aumento de 17% nas deteções de entradas irregulares, face ao mesmo mês de 2022.

Na rota migratória do Mediterrâneo Central (uma das rotas mais mortais, que sai da Líbia, Argélia e da Tunísia em direção à Itália e a Malta), as entradas irregulares aumentaram, nos primeiros nove meses do ano, 83% face ao período homólogo, para as 131.630, das quais 16.762 em setembro. Esta rota representa já uma em cada duas deteções no conjunto das fronteiras externas da UE em 2023.

A segunda rota com mais deteções é a dos Balcãs Ocidentais, com 81.830 entradas irregulares, uma quebra de 23% face ao período homólogo.

No Mediterrâneo Oriental (da Turquia para a Grécia), a Frontex aponta para uma subida de 11%, para 36.099 entradas, e na rota de África Ocidental os números subiram 18%, para 14.564, enquanto no Mediterrâneo Ocidental (de Marrocos para Espanha) mantiveram-se sem alteração nas 10.401 entradas.