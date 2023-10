Depois de algumas “farpas”, uma espécie de bonança. No mesmo dia em que recebeu a Seleção Nacional de râguebi, que na segunda participação num Campeonato do Mundo conseguiu a melhor prestação de sempre com uma vitória frente a Fiji e um empate com a Geórgia, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, voltou também a condecorar Fernando Pimenta e Hélio Lucas. O multimedalhado atleta, que voltou a estar em destaque nos últimos Mundiais com o ouro em K1 1.000 entre três medalhas, recebeu o grau de Grande-Oficial da Ordem da Instrução Pública, ao passo que o técnico ficou com o grau de Comendador da Ordem de Mérito. N0 entanto, e também da canoagem, voltaram a chegar críticas pelos critérios adotados.

“Sinceramente, deveria haver maior critério para ser recebido pelo Presidente da República. Fui o único medalhado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio-2020 que não foi recebido, justificando que já tinha aquela condecoração. Podiam pelo menos ter feito uma chamada para me dizer ‘Se quiseres estar presente, vais ser recebido, não terás é outra porque esta já a tens’. Existe uma dualidade de critérios. Sinceramente, sinto-me um pouco mais português quando ganho, não é o mesmo quando o faço já não é a mesma coisa. Hoje venci, se calhar voltei a ser o Fernando Pimenta campeão, mas esse trabalha todos os dias e deve valorizar-se cada vez mais o desporto e os desportistas em Portugal”, tinha apontado Fernando Pimenta durante o último Campeonato do Mundo de canoagem. Agora foi a vez de João Ribeiro.

Fernando Pimenta e treinador Hélio Lucas condecorados por Marcelo https://t.co/qMGI6bKEDT #canoagem — O MINHO (@ominhopt) October 12, 2023

“A demagogia faz parte da sociedade, é inato do ser humano que de uma maneira irracional leva a uma constante procura da aprovação do outro, estranho é quando de uma maneira racional e lógica comete-se erros na governação de uma sociedade, que só por si é injusta pelas oportunidades de uns e a falta de oportunidade de outros”, começou por escrever o canoísta do Benfica, que ganhou a medalha de ouro em K2 500 com Messias Baptista nos últimos Mundiais da modalidade, realizados em Duisburgo.

“A mentira e oportunismo de em um momento de relevo nacional e internacional dizer que se merece, pelo percurso, pela batalha e constante procurar do melhor resultado para o nosso país e no momento certo não ter a decência de condecorar dois campeões do Mundo”, acrescentou ainda João Ribeiro, que com esse pódio alcançado na Alemanha garantiu a qualificação direta para os Jogos Olímpicos de Paris.

“O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa felicita os canoístas João Ribeiro e Messias Baptista que se sagraram campeões do Mundo na prova de K2 500 metros no Campeonato do Mundo de canoagem que decorre em Duisburgo, na Alemanha. Com a obtenção desta medalha de ouro, a dupla portuguesa, não só garante a presença nos Jogos Olímpicos Paris-2024, como eleva, ainda mais, os resultados da canoagem, demonstrando o valor e o mérito de atletas, equipas técnicas e da Federação Portuguesa de Canoagem na projeção da modalidade e do desporto nacional, orgulhando o Presidente da República e todos os portugueses. Tal como Fernando Pimenta, João Ribeiro e Messias Batista serão, em breve, recebidos em Belém. Logo após o final da XIV Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, em São Tomé, o Presidente da República falou com os dois medalhados, felicitou-os pelo título mundial e desejou as melhoras da filha de João Ribeiro”, escreveu o site da Presidência no dia da vitória da dupla nacional no K2 500.