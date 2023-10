“Um Orçamento de mercearia.” Foi assim que Mário Nogueira, líder da Fenprof, caracterizou a proposta de Orçamento do Estado para 2024 no que à Educação diz respeito. O que o Governo prevê é claramente insuficiente face às reivindicações dos sindicatos do setor e, por isso, em conferência de imprensa, foi anunciada uma nova greve, que poderá não ser a única. No imediato, a Fenprof vai aderir à greve da Função Pública — convocada pela Frente Comum (CGTP) para 27 de outubro — enquanto que na plataforma que agrega nove sindicatos de professores vão ser estudados novos ciclos de greves nas escolas.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.