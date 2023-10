A razão para a aparição pública estava relacionada com a apresentação do Relatório e Contas de 2022/23 da FC Porto SAD, com o exercício a fechar com o terceiro maior prejuízo da história da sociedade azul e branca (46,627 milhões) mas ainda sem contar com a venda de Otávio ao Al Nassr que aconteceu depois do dia 30 de junho, mas, no final, acabou por servir quase como oportunidade para Jorge Nuno Pinto da Costa, líder dos dragões, fazer um comentário a vários temas da atualidade. Entre Seleção (que joga esta noite no Estádio do Dragão), Sérgio Conceição, reunião com o Conselho de Arbitragem ou disparidade de critérios nas multas aplicadas aos clubes, houve um pouco de tudo. E esse “tudo” incluiu também as próximas eleições.

“Posicionamento de Villas-Boas? Não me incomoda, cada um é livre de fazer o que quiser. O que me preocupa é que o FC Porto ande para a frente e ter a notícia, como tive ontem [quinta-feira], que um organismo internacional da FIFA põe o FC Porto em quarto lugar entre os melhores clubes do Mundo, isso é que me dá tranquilidade. O saber que temos os projetos que ambicionávamos há muito em fase já de realização, isso é que me interessa. O resto…”, comentou o líder portista a propósito de mais uma semana em que voltaram a surgir notícias sobre a vontade de o antigo treinador principal do clube na temporada de 2010/11 avançar com uma candidatura às eleições dos azuis e brancos que se realizam no próximo ano.

“Se as movimentações para as eleições causam pressão interna? A mim, absolutamente nenhuma. Sabemos que há jornais e televisões que estão interessadas que eu saia, mas isso não é de agora, é de há muito tempo. Desde 1987, tenho 1.530 dias como presidente e houve muitos órgãos de comunicação… O que me interessa é o FC Porto e até acho graça quando vejo sondagens no Alentejo. Até tenho uma sugestão, porque não fazem uma sondagem à Casa do Benfica de Paredes, que é uma das principais aqui do Norte? Isso é que era giro e dava esperança… Há muito tempo que me querem ver longe mas vão ter que esperar sentados, senão ainda vão ganhar varizes”, acrescentou ainda perante mais uma pergunta a esse propósito.

Academia? Está numa fase em que estamos a ultimar acordos, por escrito, tudo aquilo que está combinado. Financiamento? Não posso revelar quem é, porque é uma entidade particular. Na altura própria. Reafirmo que está tudo em bom andamento, creio que o projeto será apresentado no fim do mês pelo arquiteto Manuel Salgado, que é quem o está a realizar, e o financiamento está garantido”, disse sobre o anúncio que fizera na Gala dos Dragões de Ouro.

Pinto da Costa abordou ainda o encontro desta sexta-feira à noite no Estádio do Dragão entre Portugal e a Eslováquia, falando da relação com o capitão Cristiano Ronaldo. “Não vai ser fácil. Na conversa que tive com os jogadores, estão conscientes e isso leva-me a confiar que vamos vencer. Tenho sempre o maior prazer que a Seleção jogue no Estádio do Dragão e fiquei muito feliz porque todos os jogadores com quem falei me transmitiram a satisfação por jogar no Estádio do Dragão, dizendo que este era um estádio talismã, porque foi aqui que venceram uma prova internacional [Liga das Nações] e têm tido grandes vitórias. Tenho muita consideração pelo selecionador, sou amigo do presidente da Federação, que foi um excelente colaborador meu durante muitos anos. Que o público compreenda que todos os jogadores, os que gostam mais ou menos, logo são todos jogadores nossos, são todos portugueses. Assobios? Se for para os outros, podem assobiar, para nós, seria muito triste para mim verificar isso. Cristiano Ronaldo? Sou amigo do Cristiano há muito tempo, desde que começou a jogar”, comentou o presidente portista sobre o tema.

“Já fiz a reunião com o Conselho de Arbitragem. Foi uma conversa positiva, na medida em que apresentámos as nossas ideias, as nossas queixas e tivemos uma boa recetividade por parte do Conselho de Arbitragem. As pessoas estão extremamente interessadas que a arbitragem melhor, reconhecem que não está bem e são de uma seriedade intocável”, avançou, antes de falar sobre o clima que se vive no futebol português: “Sempre o conheci desta maneira, com lutas, com questões, com desigualdades chocantes no comportamento dos clubes conforme de onde são. Dou-lhe um exemplo atualíssimo: o Sporting, na final da Taça da Liga da época anterior, teve um grupo de dez indivíduos a mandar foguetes e tochas para cima das pessoas e foi castigado com uma multa. Houve feridos, intencionalidade de atirarem e foi punido com uma multa. Nós, porque o indivíduo atirou um foguete ou qualquer coisa, levámos um jogo de interdição. Isto é que me preocupa. É a injustiça e desigualdade de tratamento que é dado os clubes conforme de onde são”, frisou.

Antes, Pinto da Costa tinha também voltado a elogiar aquilo que representa Sérgio Conceição no clube, sem ter de dizer que é uma espécie de prolongamento seu no balneário. “O Sérgio pensa pela cabeça dele, não é pela minha. O que pensamos por vezes coincide, mas não é porque combinemos, é porque temos a mesma visão. Estamos no futebol há muito tempo e ambos sabemos que casos como este são casos flagrantes, como aquele que referi, mas sobre os quais ninguém diz nada. Se alguns programas pararem de emitir nesta paragem, se calhar melhora…”, concluiu o número 1 portista, à margem da apresentação.