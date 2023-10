Entre copos de vinho, histórias e risos — foi desta forma que no Folio se lembrou a influência de José Pinho. O livreiro e criador do festival literário está presente um pouco por todo o evento este ano e este sábado assistiram-se a dois dos principais momentos de homenagem: a mesa “Começar a casa pelo telhado”, em que figuras como Sérgio Godinho, Jorge Silva e Luís Afonso recordaram várias histórias de vida do fundador da Ler Devagar, à qual se seguiu a inauguração PIM! — Para Imaginar o Mundo, tradição anual do festival e que este ano se concentrou, precisamente na figura de Pinho, com ilustrações alusivas à sua vida e obra numa mostra intitulada O Risco de Ler Devagar.

Ao todo, são 69 as ilustrações (uma por cada ano de vida do fundador do Folio) que compõem a exposição, todas elas girando em torno dos livros, da literatura e das livrarias. “Os nossos maiores parceiros continuam a ser, sem sombra de dúvida, todos os ilustradores, mesmo aqueles que querem participar mas não podem”, sublinhou Mafalda Milhões, responsável pela curadoria da Folio Ilustra. A sessão de inauguração da exposição, na Galeria NovaOgiva, serviu ainda para entregar o Prémio Nacional de Ilustração à artista Inês Viegas Oliveira.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.