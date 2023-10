A cartada socialista num evento social-democrata voltou a ser jogada, mais uma vez recorrendo a Francisco Assis (já tinha acontecido na Universidade de Verão de 2022) que esteve nas Jornadas Parlamentares do PSD a jurar que “nunca” será “inimigo” do partido. É presidente do Conselho Económico e Social (CES), mas sublinhou que também ali estava o militante socialista e que, por isso mesmo, haveria desacordo. Mas nem por isso. A sala social-democrata aplaudiu-o muito, ainda que não se tenha manifestado tanto quando o socialista fez por puxar o PSD para o centro.

Assis viu “um certo respeito” no convite do PSD “e até um certo risco”, pelo potencial de divergência, mas o socialista não ia para isso. Até chegou a dizer que “não é de excluir” que volte a ser adversário do PSD, num futuro pós-CES, garantido já uma coisa: “Não sou nem nunca serei inimigo do PSD. O PSD, tal como o PS, é um partido estruturante da nossa vida democrática”. Tem sido um defensor de acordos ao centro — tendo mesmo ficado sozinho no PS contra a geringonça — e é para aí que tenta trazer os social-democratas, começando por um tema de alta sensibilidade à direita, a imigração.

“Essa vai ser uma área de fricção com os populistas e não podemos ceder“. O socialista avisa que existe “obrigação e interesse” português em integrar os imigrantes, numa altura em que falta mão de obra e quando é reconhecida a dificuldades que os emigrantes tiveram quando saíram do país. “Temos de estabelecer consenso“, considerou desafiando o PSD e alertando para “o grande risco de os democratas derrotarem a democracia, se não forem capaz de entender que há determinados princípios constitucionais que os unem e determinados distanciamentos que são negativos”.

