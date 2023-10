Luís Mira Amaral, antigo ministro da Economia de Aníbal Cavaco Silva (esteve dez anos com o então primeiro-ministro) considera que António Costa está a implementar um programa político-económico que é uma “mistura entre o eurocomunismo italiano e socialismo-bolivariano à Venuzuela”. “Este PS e este primeiro-ministro são luso-comunistas”, sentenciou.

O ex-governante, um dos oradores-convidados das jornadas parlamentares do PSD, acusou o Executivo socialista de tentar resolver tudo com “mais um subsídio, mais um apoio público e mais um travão ao funcionamento do mercado”, numa visão de país em que as “empresas não são apreciadas, apenas toleradas”. O resultado disso mesmo, continuou, é um país que não cresce, não produz riqueza, e que acaba capturado por quem tem dinheiro, os investidores estrangeiros. “O nosso país está num mix terrível: socialismo e estagnação interna; e, felizmente, a abertura ao exterior”.

Já depois de ter lamentado o “triste fado” de um país que nos últimos 14 anos registou a “mais baixa taxa de crescimento das últimas três décadas”, Mira Amaral passou em revista os problemas estruturais da Educação, do Serviço Nacional de Saúde, mas também na Administração Pública. Criticando a incapacidade do atual Executivo para encontrar respostas e por se limitar a despejar dinheiro em cima dos problemas, o antigo ministro acusou o Governo de António Costa de estar, por ausência de respostas, a “cavar o fosso social” entre os mais ricos e os mais pobres.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.