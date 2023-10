Um trabalhador envolvido nos trabalhos de instalação de carregadores elétricos na Estação de Recolha da Via Norte da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), no Porto, sofreu esta segunda-feira ferimentos num acidente de trabalho, revelou em comunicado a empresa.

A STCP confirma que se verificou ao início da tarde desta segunda-feira , na sequência dos trabalhos de instalação de carregadores elétricos na Estação de Recolha da Via Norte, um acidente que envolveu um trabalhador de uma empresa ao serviço da STCP”, lê-se na nota de imprensa enviada à Lusa.

A transportadora acrescenta que “os procedimentos de segurança e emergência foram acionados de imediato e o incidente está a ser acompanhado pelas autoridades competentes”.

A Lusa tentou contactar o INEM, entidade chamada para prestar os primeiros socorros e transporte da vítima para o Hospital São João, no Porto, mas até ao momento não foi possível.

A STCP assinalou ainda estar a “acompanhar a evolução do estado de saúde do trabalhador do seu prestador de serviço”, a quem deseja “rápido restabelecimento”.