A Nissan continua a desvendar digitalmente os concepts que vão surgir, pela primeira vez aos olhos do público, no Salão de Mobilidade do Japão, cujas portas se abrem no próximo dia 26. Depois do Urban, a família Hyper cresce com a entrada em cena de mais dois protótipos 100% eléctricos, ambos com uma estética arrojada e uma concepção do interior que não lhe fica atrás. Um é apresentado como um “SUV desportivo” e chama-se Nissan Hyper Adventure, o outro é o Hyper Tourer, uma minivan com tracção integral e um baixo centro de gravidade, que combina “o conforto de uma luxuosa sala de estar com a conveniência de um comercial ligeiro de passageiros”, segundo a marca.

Além de serem exclusivamente a bateria e terem tracção às quatro rodas (Nissan e-4ORCE), estes concepts têm em comum uma série de tecnologias avançadas, onde se inclui a condução autónoma e a funcionalidade Vehicle-to-Everything (V2X), ou seja, a capacidade de extrair energia da bateria e fornecer electricidade à casa, ao escritório ou injectá-la na rede. O curioso é que, em todos os Hyper que tem vindo a apresentar, a Nissan menciona sempre uma bateria de “alta” ou “grande” capacidade, mas só afirma que se trata de uma bateria de estado sólido no caso da minivan.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nissan Hyper Tourer 6 fotos

Se, por fora, o Hyper Tourer exibe uma estética que é capaz de animar algumas discussões, por dentro, não é menos impactante. O que salta de imediato à vista é o espaço a rodos, algo que se deve à “Nissan EV Technology Vision”, basicamente uma fórmula que associa “componentes compactos e baterias de estado sólido de alta densidade energética para criar formas de automóveis inovadores”. Qual sala sobre rodas, em que o piso pretende parecer o céu ou o leito de um rio (efeito conseguido com um painel de LED), a minivan da Nissan possui bancos dianteiros que giram 360º, permitindo que o condutor e o passageiro da frente fiquem cara a cara com os ocupantes dos bancos traseiros. Isto mesmo em andamento, supondo o protótipo que o veículo pode assumir autonomamente a sua própria condução. Mas, se alguém for ao volante, também não escapa ao crivo da tecnologia. “Um sistema inovador de Inteligência Artificial pode monitorar os sinais biométricos do condutor — incluindo ondas cerebrais, frequência cardíaca, respiração e transpiração — e seleccionar automaticamente músicas complementares e ajustar a iluminação para se adequem ao seu humor”, explica a Nissan.

Nissan Hyper Adventure 7 fotos

Já o Hyper Adventure visa ir ao encontro dos espíritos mais radicais, sendo descrito como um modelo preparado para ir até ao fim do mundo e voltar (desde que haja postos de carga pelo caminho). Daí que, no seu interior, haja espaço para os “brinquedos” que entretêm os amantes de aventuras ao ar livre, de esquis a tendas ou mesmo um caiaque. Para ver as vistas ou para facilitar a vida daqueles que, por exemplo, têm de calçar as botas e os esquis antes de descer a montanha, o banco de trás gira 180º. O melhor é ver o vídeo: