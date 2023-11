Se andar é a forma mais normal de um ser humano se deslocar, a Shift Robotics concebeu o que considera serem os sapatos mais rápidos do mundo. Denominados Moonwalkers, adaptam-se a qualquer tipo de sapato ou bota e depois deslizam sobre rodas, impulsionados por um motor eléctrico alimentado por uma bateria recarregável.

Cansados dos problemas causados pelas trotinetas e bicicletas eléctricas na via pública, dos atropelamentos às quedas, passando pela dificuldade de transportá-las quando não estão a ser utilizadas, uma equipa de engenheiros da Universidade Carnegie Mellon resolveu criar as Moonwalkers. E, depois de uma série de protótipos, o conceito foi considerado pronto para chegar ao mercado.

Para começar, estes sapatos motorizados permitem andar 2,5 vezes mais depressa do que um ser humano, graças ao contributo das seis rodas e do motor eléctrico que as faz girar. Mas estes Moonwalkers, além de incentivar (e necessitar) que o utilizador adopte um movimento similar ao caminhar, adaptam-se igualmente às necessidades e ao tipo de locomoção da pessoa que os calça, tudo devido à inteligência artificial (IA) com que o sapato está dotado.

Os Moonwalkers adaptam-se a qualquer sapato e tipo de piso, acelerando o passo 5 fotos

É esta IA que lhe permite, com um simples levantar do tacão, bloquear as rodas, tornando possível subir ou descer escadas, ou subir ou descer superfícies muito íngremes. Além disso, é ainda a IA que lida com os diferentes tipos de piso, as suas irregularidades e coeficientes de atrito, o que torna possível rodar sobre asfalto e o empedrado dos passeios com o mesmo à vontade com que desloca sobre terra batida.

Os Moonwalkers podem não ser a criação do século e a Shift Robotics pode não ter inventado a roda, mas esta é decididamente uma inovadora forma de micromobilidade urbana, graças a mais um exemplo do potencial da IA. Os sapatos mais rápidos do mundo estão disponíveis através do site da marca pelo equivalente a 1328€, o que os coloca ao nível de algumas trotinetas e bicicletas eléctricas.