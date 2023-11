Em breve, a Porsche vai adoptar o sistema operativo da Google, passando a nivelar o desempenho e a funcionalidade pela melhor concorrência nesta matéria. O novo software estará disponível apenas nos futuros modelos, permitindo aos clientes aceder ao Google Maps, Google Assistant e à Google Play Store.

Numa fase em que modelos como o futuro Macan eléctrico foi dado como atrasado, devido a dificuldades com o software que a Cariad – departamento do Grupo Volkswagen responsável por este sector – estará a desenvolver, este acordo com a Google foi a solução possível para evitar mais prejuízos. E com vantagens, uma vez que, assim, os clientes da marca poderão finalmente instalar apps como a Spotify, Amazon Music e iHeard Radio e aceder, a partir daí, às suas contas pessoais e usufruir das músicas da sua playlist, como já acontece com marcas como a Renault e Volvo, que recorrem à Google, até em modelos como o pequeno Clio, bem como a Tesla, que tem um software próprio, mas com capacidade para integrar estas apps.

Para suavizar a transição, a Porsche garante que o sistema passa a ter o “motor” da Google, sem que a interacção com o utilizador mude substancialmente. As maiores vantagens vão surgir ao nível dos comandos por voz, o sistema de navegação sobre os mapas da Google e o motor de busca do gigante norte-americano.

O chairman da Porsche, Oliver Blume, saudou a associação à Google como forma de “tornar mais fluída a experiência digital a bordo”, enquanto o vice-presidente sénior da Google Ecosystems, Hiroshi Lockheimer, afirmou que “o sistema de infoentretenimento concebido sobre o Android vai permitir aos clientes da Porsche usufruir dos últimos serviços e tecnologias da Google”. Isto é tão mais importante quanto o gigante tecnológico está a integrar a inteligência artificial no sistema actual.