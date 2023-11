Esta quinta-feira falamos da posição do PS quanto à justiça em altura de crise política. Ontem, à saída da audiência com o Presidente da República, Carlos César considerou que o comunicado da Procuradoria Geral da República estava marcado por uma opacidade e uma ligeireza pouco comuns. Apesar de haver indicações de que o Partido Socialista está tentar não fazer críticas diretas ao Ministério Público, há no entanto sinais por toda a parte de que não querem apenas mais explicações, estão empenhados em que se crie na opinião pública a perceção de que o problema não está nas suspeitas que levaram à investigação judicial, o problema está apenas em meia dúzia de linhas de um comunicado. Neste momento, a pergunta que fica: Será que há razões para criticar o Ministério Público?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.