Baseado no Golf R Performance, o Golf R 333 Limited Edition teve a capacidade de surpreender a própria Volkswagen, que viu as 333 unidades desta série especial encontrarem comprador em menos de 10 minutos. Uma autêntica proeza, mesmo para o compacto mais vendido da marca de Wolfsburg, considerando o preço: cerca de 76.000€.

Disponibilizado apenas no mercado doméstico, a realidade é que nem o facto de custar quase mais 20.000€ que o Golf R Performance travou a avidez dos alemães. Daí que a marca entendesse que se justificava fazer a festa com os compradores e foi precisamente isso que aconteceu no Autosdadt, um dos mais reputados concessionários da Volkswagen em Wolfsburg.

No vídeo que registou o momento, os clientes parecem radiantes ao entrar no seu carro e ao receber as chaves da sua unidade, devidamente numerada. O número, aliás, é apenas um dos apontamentos que sublinha a exclusividade desta proposta, pois o R 333 tem como principal atributo a potência, passando a extrair precisamente 333 cv do motor 2.0 sobrealimentado de quatro cilindros, ou seja, mais 13 cv que o R Performance. A isso junta-se a capacidade de atingir os 270 km/h de velocidade máxima (ao invés de 250 km/h), com a barreira dos 100 km/h a ser superada em 4,6 segundos.

Esta série especial conta ainda com o R-Performance Torque Vectoring, sistema que ajusta o binário passado às rodas de trás, bancos desportivos, sistema de som da Harman Kardon e diversos detalhes em fibra de carbono no interior. Já no exterior, o R 333 distingue-se pela cor metalizada, pormenores em preto brilhante, pinças de travão azuis, escapes Akrapovič e jantes de 19 polegadas.