Durante os 30 dias de Setembro, os consumidores europeus adquiriram mais 11% de veículos do que no período homólogo de 2022, sendo que os veículos equipados com baterias recarregáveis a partir da rede, os eléctricos (BEV) e os híbridos plug-in (PHEV), viram a procura aumentar 15%, ligeiramente acima do mercado total, mas abaixo das expectativas.

De acordo com o analista José Pontes, da EV Volumes, foram transaccionados em Setembro 288.459 veículos plug-in, um incremento anémico face ao ano anterior, em grande parte devido à diminuição dos incentivos atribuídos a este tipo de veículos no mercado alemão, bem como à antecipação das compras. O número de modelos plug-in equivale a 25% do mercado, em que 17% dizem respeito a veículos 100% eléctricos e 8% a PHEV, sendo que os primeiros cresceram 18% face a 2022 e os segundos apenas cerca de 8%.

Considerados os primeiros nove meses de 2023, o mercado europeu já transaccionou 2,2 milhões de veículos plug-in, o que representa 23% do total de novos registos. Com 1,48 milhões de unidades, os BEV lideram este segmento, com 16% de share, enquanto os PHEV continuam a ficar para trás, com somente 7%.

No 9.º mês do ano, o modelo plug-in mais vendido no mercado europeu continuou a ser o Tesla Model Y, com 34.378 unidades, à frente do MG 4 (7501), Skoda Enyaq iV (7393), Audi Q4 e-tron (6867), Peugeot e-208 (6582), Fiat 500e (6105), Volvo XC40 (6052, com 4384 BEV e 1668 PHEV), VW ID.4 (5792), Ford Kuga (5371, todos PHEV) e, a encerrar o top 10, o Kia Niro com 5298 unidades (4329 BEV e 969 PHEV).

Entre Janeiro e Setembro, o Model Y mantém-se na liderança no mercado europeu dos plug-in (208.744), à frente do Model 3 (66.243), com os dois Tesla a serem seguidos pelo VW ID.4 (64.642), Volvo XC40 (58.395, em que 37.309 são BEV e 21.086 PHEV), Skoda Enyaq iV (53.018), SAIC MG 4 (52.008), VW ID.3 (50.723), Fiat 500e (49,352), Audi Q4 e-tron (49.141) e o Dacia Spring na 10.ª posição com 43.804 unidades.

Por marcas, a Tesla mantém a vantagem com 12,7%, à frente da VW (8,4%), BMW (8,1%), Mercedes (7,6%), Volvo (5,6%) e Audi (5,6%). Se considerarmos os grupos industriais, é a Volkswagen AG que está à frente, com 20,2%, seguida da Stellantis (14,0%), Tesla (12,7%), BMW Goup (9,6%), Mercedes Group (8,5%), Hyundai Motor Group (8,4%), Geely (7,8%, inclui Volvo) e Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi (6,8%).