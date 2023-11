Harry Kane deixou o clássico contra o Borussia Dortmund a ser achincalhado por Thomas Muller, colega de equipa no Bayern. “O teu quarto de hotel está a ficar pequeno”, disse o alemão ao avançado que reforçou os bávaros esta temporada quando este recebeu a bola por ter feito um hat-trick na visita aos concorrentes diretos na luta pela Bundesliga.

O capitão da seleção inglesa ainda se está a habituar ao novo clube depois de ter jogado praticamente toda a vida ao serviço do Tottenham. Ao longo dos primeiros tempos na Alemanha, Harry Kane tem vivido num hotel enquanto procura uma casa em Munique. Não se trata propriamente de passar as noites numa cama onde um atleta com a estampa física do atacante quase não consegue esticar os pés, mas sim de uma suite que custa mais de 11.460 euros por noite.

As questões relacionadas com a adaptação a um novo país são sempre sensíveis para os jogadores de futebol e, em muitos casos, podem até afetar o rendimento dentro do campo. Não é o caso. Harry Kane, fluente na linguagem do golo, continua a fazer na Alemanha o mesmo que fazia em Inglaterra. Este fim de semana, no duelo contra o Heidenheim, o avançado marcou mais dois golos (o português Raphael Guerreiro também fez o gosto ao pé na vitória por 4-2). O inglês passou a somar 17, só no campeonato, tornando-se no primeiro jogador da história da Bundesliga a conseguir tal registo nas primeira 11 jornadas do campeonato alemão. Se estendermos a contagem às restantes competições, Kane tem ainda quatro golos na Liga dos Campeões.

17 – Harry Kane is the first player in Bundesliga history to score 17 goals in the first 11 matchdays of a season. Insanity. #FCBFCH pic.twitter.com/cRufPVmFcD — OptaFranz (@OptaFranz) November 11, 2023

Neste momento, o ponta de lança já tem mais concretizações do que Christopher Nkunku e Niclas Fullkrug jogadores que, com 16 golos, dividiram o topo da lista de melhores marcadores da Bundesliga. Olhando para as restantes equipas do campeonato alemão, após o fecho da 11.ª jornada, há sete equipas com menos golos marcados do que Kane. Fazendo o mesmo exercício, mas olhando para a Premier League, competição onde o inglês venceu o prémio de máximo goleador em três ocasiões, há dez equipas, uma delas o Manchester United, que à 12.ª jornada não têm tantos golos como o camisola nove dos bávaros.

21 golos na temporada, três hat-tricks, mas ainda nenhum título. Foi esse um dos grandes motivos que levou Kane a deixar Inglaterra: o desejo de conquistar troféus. Enquanto atuou na Premier League – e foram 12 anos ao serviço da equipa principal do Tottenham – o melhor marcador de sempre da seleção dos Três Leões não venceu qualquer competição. Curiosamente, Harry Kane estreou-se ao serviço do Bayern Munique na final da Supertaça da Alemanha, jogo que os bávaros perderam para o RB Leipzig (0-3), lançando a dúvida aos mais supersticiosos sobre se o jogador não era uma nuvem de azar.

No entanto, muito tem feito Kane para que o Bayern Munique ocupe nesta altura, sem derrotas, o segundo lugar da Bundesliga, apenas atrás do Bayer Leverkusen. Os bávaros conquistaram os últimos 11 campeonatos, apesar de ainda não liderarem a classificação em 2023/24. Ainda assim, o emblema mais titulado da Alemanha foi eliminado da Taça da Alemanha contra o modesto Saarbrücken do terceiro escalão numa partida em que Kane não atuou.