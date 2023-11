Inácio bem expulso? Penálti(s) por marcar para o Benfica? Os 7 casos do dérbi, em vídeo

A forma como Artur Soares Dias pretendia gerir o encontro não demorou a ficar bem patente nos minutos iniciais, com Marcus Edwards a ficar a queixar-se de um empurrão sem falta de Morato e João Mário a ter a mesma reação num lance idêntico. Ou seja, era jogo para “deixar jogar”, o que fez com que a primeira parte tivesse apenas sete faltas (uma do Benfica e já nos minutos finais antes do intervalo) e os 90 minutos, mais sete de descontos, um total de 21 infrações. No entanto, apesar dessa calma com que fez a gestão do dérbi entre Benfica e Sporting, também patente nos instantes finais em que conversava de forma descontraída com jogadores das duas equipas enquanto esperava pela indicação do VAR sobre a posição de Tengstedt no 2-1 inicialmente anulado pelo árbitro assistente, houve alguns lances que motivaram muitos protestos.

Coates viu o primeiro amarelo da partida após travar uma tentativa de saída de Musa ainda no meio-campo dos encarnados mas o caso inicial a suscitar mais protestos aconteceu no minuto seguinte, quando Morita e João Neves tiveram um momento mais tenso junto do banco do Benfica. Pouco depois, o penálti pedido pelas águias, numa lance que envolveu Florentino Luís e Matheus Reis (24′) e que se seguiu ao primeiro cartão amarelo de Gonçalo Inácio onde se pediu mais pelo pisão a João Neves. Ainda na primeira parte, Diomande ganhou posição a João Mário na área e o jogador dos visitados ficou também a reclamar falta.