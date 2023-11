Pela segunda vez esta semana, foram disparados tiros contra uma escola judaica, na madrugada de domingo, em Montreal, no Canadá, numa altura em que as tensões aumentam devido ao conflito no Médio Oriente.

A escola Yeshiva Gedola de Montreal acordou na manhã de domingo com a fachada danificada por balas e, mais tarde, foram encontrados os cartuchos disparados. No entanto, de acordo com Caroline Chevrefils, porta-voz do Departamento de Polícia de Montreal, o edifício, situado no bairro Côte-des-Neiges, estava vazio durante o ataque e não há vítimas a lamentar, avança a ABC News.

A polícia terá começado a receber alertas por volta das cinco da manhã de domingo e, segundo as autoridades, uma testemunha viu um carro a sair do local a alta velocidade. Contudo, ainda não há detidos.

