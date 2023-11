Apenas um mês depois do seu casamento, a filha dos duques de Bragança volta a ser notícia uma vez que será a Associação Infanta Maria Francisca a responsável pela organização do Jantar dos Conjurados 2023. Este ano o evento terá um formato diferente e vai contar com um leilão de objetos, entre eles o panamá de dom Duarte que ficou famoso no casamento da filha. O resultado reverterá para a associação Banco do Bebé. Este jantar acontece uma vez por ano, a 30 de novembro, para assinalar a restauração da independência de Portugal face a Espanha e nesta edição terá lugar no Museu Nacional de História Natural e da Ciência.

A Associação Infanta Maria Francisca foi registada na semana passada, segundo conta a própria infanta ao Observador, e já está responsável por organizar este importante evento no espaço de apenas um mês. “Eu estou a organizar, mas no fundo é a família que dá a cara não sou só eu”, explica a duquesa de Coimbra. Num vídeo divulgado nas páginas de Instagram da Causa Real e do Jantar de Conjurados 2023, a infanta convida as pessoas a estarem presentes nesta reunião “abraçando uma boa causa”, o Banco do Bebé, uma associação sem fins lucrativos que ajuda famílias carenciadas a cuidarem dos seus bebés.

“Com o casamento eu vi que havia a participação de muitos portugueses e fiquei muito tocada e disse logo que sim, aceitei esta responsabilidade. Decidi participar ativamente na organização e achámos que, além de ser uma celebração da nossa história, seria útil aliar este jantar a uma iniciativa social, por isso falámos com o Banco do Bebé e decidimos associar-nos”, conta ao Observador. A infanta explica que é uma causa que lhe diz muito uma vez que conta há bastante tempo com o apoio da mãe, a duquesa de Bragança. “Se pensarmos bem, são os futuros portugueses que estamos a ajudar.”

O dinheiro dos bilhetes e os donativos que vão ser recolhidos durante o jantar não serão os únicos fundos a reverter para o Banco do Bebé. O evento deste ano vai contar com um leilão de objetos pessoais e relacionados com a família de Bragança, como por exemplo o panamá que o próprio dom Duarte usou no casamento da filha no passado dia 7 de outubro, e do qual vão ser leiloadas garrafas de vinho. A infanta também está em contacto com galerias, como a Ojo, que vão contribuir para o leilão com obras de artistas que quiseram ajudar e fazer parte desta iniciativa, segundo Maria Francisca.

“O que eu estou a fazer aqui é dinamizar o jantar, que sempre aconteceu e teve muito sucesso. Acho que se perdeu um bocado a ideia de ser para todos os portugueses e é para todos os portugueses. No jantar, o meu pai costuma discursar, com uma mensagem para todos. Vão muitos monárquicos, mas não é só para monárquicos. É para todos e é uma celebração de Portugal.”

O evento arranca às 19h30 com uma comunicação de Dom Duarte, o Duque de Bragança, segundo a Real Associação de Lisboa. A inscrição, aberta a todos, é feita no site do Jantar de Conjurados, tem um valor de 30 euros (inclui jantar, bebidas e festa, segundo se pode ler no site) e os lugares são limitados a 600, pela capacidade do espaço.

“É importante que os portugueses percebam que a nossa história não pode ser esquecida e que tem de ser celebrada”, afirma a infanta. Os conjurados são o grupo de pessoas que se reuniu e organizou para restaurar a independência de Portugal depois de o país estar sob a alçada de três reis espanhóis, e três Felipes. O grupo era formado por nacionalistas membros da nobreza, do clero e das forças armadas, representantes de 40 brasões, que foram os responsáveis pelo golpe de estado de 1 de dezembro de 1640. Na sequência desta revolução, D. Felipe IV de Espanha deu lugar a D. João IV, o primeiro Rei português da dinastia de Bragança. O Jantar dos Conjurados é uma reunião anual que celebra este feito.

No ano passado este jantar aconteceu na Malveira e, na sua intervenção, dom Duarte pediu uma “classe política forte e séria“, que esteja “decidida a fazer face aos desafios que se colocam a Portugal” e em protagonizar um combate sério à corrupção, uma “sombra pesada sobre o país”.

O programa Conversas à Quinta de 1 de dezembro de 2022 foi dedicado a este tema e pode ser ouvido aqui.

A infanta Maria Francisca casou-se no passado dia 7 de outubro com Duarte Martins na Basília de Mafra. Foi o primeiro casamento real em 28 anos e trouxe a Portugal membros de várias casas reais internacionais.