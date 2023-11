EM90 é um Volvo luxuoso (muito) chinês. Vem para a Europa?

Preparado para carga bidireccional, ou seja, capaz não só de extrair, mas também de fornecer energia à rede ou a outro veículo, por exemplo, o EM90 é impulsionado por um motor eléctrico de 282 cv/200 kW, o qual é alimentado por uma bateria de 116 kWh. Esta deverá ir de 10 a 80% da carga em menos de meia hora, num carregamento em corrente contínua, permitindo ao EM90 anunciar 738 km de autonomia entre recargas. Mas isso no optimista ciclo de medição chinês (CLTC), que consegue ser (ainda) mais brando que o protocolo de medição europeu, com o consequente desvio (para baixo) do alcance em condições reais de utilização. A aceleração de 0 a 100 km/h faz-se em 8,3 segundos, segundo a marca, sendo curioso saber quanto acusa sobre a balança este MPV eléctrico, informação que não foi divulgada.

Esteticamente, apesar deste EM90 ter ADN chinês, a Volvo esforçou-se por nele incluir os elementos mais distintivos da identidade estilística da marca, em linha com os mais recentes eléctricos da marca, os EX30 e EX90. Lá está a (re)conhecida assinatura luminosa com o formato do martelo de Thor, enquanto o emblema da marca se posiciona ao centro da grelha completamente tapada, podendo o logotipo tornar-se mais evidente com iluminação própria.

10 fotos

Lateralmente, o que mais se destaca é ampla superfície vidrada, as portas traseiras de correr para facilitar o acesso e a saída dos bancos posteriores e as generosas jantes, de 19 ou 20 polegadas. Já atrás, não há grandes rasgos de ousadia, com a forma a parecer obedecer à função. E a função de um modelo deste tipo e, sobretudo, com esta bitola é funcionar como se fosse uma espécie de “casa sobre rodas”. Mas nada ao estilo de apartamento acanhado: a marca tira claramente proveito da enorme distância entre eixos (3,205 metros) para maximizar o espaço a bordo, o que é particularmente notório na segunda fila, tipo lounge.

Pelas fotos, fica-se com a ideia de que seria mais apropriado chamar-lhe segunda fila de poltronas, pois “bancos” pode parecer um pouco redutor, face ao requinte e à comodidade que aparentam oferecer. A segunda fila foi claramente concebida para os que apreciam viajar em primeira classe, com ou sem as cortinas recolhidas, em bancos com função de massagem e climatização que, para maior descontracção, podem ainda reclinar para que quem aqui vai instalado possa assistir mais confortavelmente a um filme ou uma série, exibido num display de 15,6 polegadas. Se a ideia for trabalhar, o ecrã é então a melhor ferramenta para fazer uma videoconferência ou, em alternativa, bastará pousar o tablet no suporte que faz de mesa. Poucas desculpas haverá para ser pouco produtivo, mesmo em movimento.