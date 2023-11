Chama-se Huracán STO SC 10° Anniversario e é um modelo tão especial que não terá direito a qualquer réplica. “Opera Unica” (obra única) saída do departamento da Lamborghini que trata de produzir modelos à medida de cada cliente, o Ad Personam, este Huracán STO destina-se a festejar uma década de Squadra Corse, o departamento de competição que defende as cores do construtor italiano em tudo o que diz respeito ao universo do automobilismo.

Para essa celebração, a marca de Sant’Agata Bolognese quis demonstrar como se pode transferir para a estrada a experiência e o conhecimento adquiridos no desporto automóvel e, para que não restasse qualquer dúvida quanto à inspiração na base deste one-off, o coupé de estrada exibe uma pintura que remete de imediato para o Lamborghini SC63, o protótipo híbrido da classe Hypercar/GTP com que a marca vai participar, no próximo ano, em corridas de resistência como as 24 Horas de Le Mans e as 12 Horas de Sebring. Por fora, são ainda evidentes a fibra de carbono, a inscrição “Squadra Corse 10° Anniversario”, que distingue este Huracán STO dos demais, bem como o logótipo da Squadra Corse.

O interior exibe bancos desportivos, cintos de segurança de quatro pontos e revestimentos em Alcantara preta com costuras verdes 2 fotos

Com um escape Akrapovic em titânio, para enaltecer a sonoridade do V10 que entrega 640 cv e 600 Nm de binário, o Huracán STO SC 10° Anniversario conta com pneus especificamente desenvolvidos pela Bridgestone, com um novo composto que, segundo a Lamborghini, incrementa a desempenho em pista ao mesmo tempo que resiste melhor a uma utilização mais intensiva. A ajudar, o kit performance inclui ainda amortecedores importados directamente da competição, com quatro níveis de ajuste.

A par da melhoria dos níveis de aderência, os engenheiros da Lamborghini trataram também de optimizar a aerodinâmica, como se pode ver com as duas novas entradas de ar em fibra de carbono no capot. Estas condutas conjugam-se com a asa traseira que, face ao Huracán STO standard, se encontra com um ângulo de inclinação três graus acima, para incrementar a downforce do veículo, tanto à frente como atrás.

Recorde-se que o modelo de produção na base deste one-off anuncia uma velocidade máxima de 310 km/h e bastam-lhe 3 segundos para ir de 0 a 100 km/h.