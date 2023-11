A Polícia Judiciária deteve um cidadão estrangeiro, na região de Leiria, por burla qualificada. O crime enquadra-se no fenómeno “Olá pai, olá mãe” e o homem, de 41 anos, foi detido em flagrante delito, segundo o comunicado da PJ que esclarece ainda que as diligências foram levadas a cabo pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria.

No cumprimento de um mandado de busca domiciliária, a PJ apreendeu sete modems que acoplavam 32 cartões SIM por aparelho, ou seja, o suspeito operava 224 cartões em simultâneo.

“Esta operabilidade permitia a remessa/receção de mensagens, originando que num dia pudessem ser enviadas milhares de mensagens com os argumentos conhecidos por ‘olá pai, olá mãe’. O suspeito interagia com terceiros, em rede, podendo efetuar esquemas do género no território nacional, bem como noutros países”, lê-se no comunicado da Judiciária.

Na burla que ficou conhecida como ‘olá pai, olá mãe’ as vítimas, normalmente pessoas idosas, eram contactadas por mensagem telefónica. Acreditavam estar a falar com os filhos, que diziam encontrar-se em dificuldades financeiras, e faziam transferências bancárias que, por vezes, chegavam aos milhares de euros.

Na região de Leiria, segundo o comunicado, há mais de 200 denúncias relativas a esta burla e as quantidades roubadas ultrapassam os 100 mil euros.

“A investigação identificou o uso massivo de cartões, concretizável no facto de terem sido apreendidos milhares de cartões, mais de sete mil cartões por utilizar e mais de mil e quinhentos já utilizados em práticas delituosas. No final, tornou-se percetível o modus operandi, face aos elementos de prova recolhidos, frustrando-se, com a presente investigação e operação policial, a consumação, em território nacional e além-fronteiras, de milhares de burlas informáticas”, explica a PJ.