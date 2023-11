Depois de uma pré-época em crescendo que terminou com a melhor exibição desde que chegara a Boston, a vida não se foi tornando propriamente mais fácil para Neemias Queta. Logo à cabeça, por uma questão de cariz mais tático: Joe Mazzulla, treinador dos Celtics, optou por ter apenas um big man no cinco inicial, com a escolha a recair no letão Kristaps Porzingis e Al Horford a começar no banco (sendo um dos primeiros a sair para jogo). Depois, por motivos físicos: o poste contraiu uma lesão no pé direito que levou à ausência de vários encontros no arranque da fase regular da NBA. Por fim, por gestão: com os Maine Celtics numa fase de pré-temporada, e tendo em conta o contrato two-way do português, era natural que pudesse integrar o lote de jogadores da equipa da G League por uma questão de entrosamento. Assim, foi necessário esperar até ao 13.º encontro para chegar a estreia oficial pela nova equipa. O número do azar trouxe a “sorte”.

Num dos compromissos mais complicados até aqui dos Celtics, atuais líderes da Conferência Este tendo o melhor registo de vitórias e derrotas da fase regular, Neemias Queta foi lançado na segunda parte da partida com os Memphis Grizzlies e somou os primeiros minutos pelo conjunto de Boston, ganhando dois ressaltos e falhando um lançamento de campo nos 5.17 minutos que esteve em campo à frente de Luke Kornet, que é por norma a terceira opção de Mazzulla entre as hipóteses de posição 5 e que não chegou a entrar. O jogo terminou com mais uma vitória dos Celtics por 102-100, com Porzingis a fazer o afundanço decisivo a um minuto do final da partida antes de um lançamento triplo em cima da buzina falhado pela equipa da casa.

