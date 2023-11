A vitória de Javier Milei na segunda volta das presidenciais argentinas já motivou a reação de vários políticos internacionais. Do aplauso à crítica, vários comentários foram sendo feitos na noite eleitoral. Milei inicia funções a 10 de dezembro.

Na rede X (ex-Twitter), o atual presidente argentino, Alberto Fernández, assumiu-se como “homem da democracia”, pelo que “nada valorizo mais que o veredicto popular. Confio que amanhã mesmo podemos começar a trabalhar com Javier Milei para garantir uma transição ordenada”. Num conjunto de tweets garantiu, ainda, que “da minha parte continuarei a trabalhar para fortalecer a democracia e as instituições da República, em união com todos os setores que integram o movimento nacional que sempre lutará por uma pátria justa, livre e soberana”.

El pueblo ha expresado su voluntad. Millones de argentinas y argentinos concurrieron a votar y definieron el destino de la patria por los próximos 4 años. — Alberto Fernández (@alferdez) November 19, 2023

