Os cientistas avisaram e acabou por acontecer mais cedo do que o previsto. A Terra ultrapassou pela primeira vez o limite de dois graus de aquecimento. Não um, mas dois dias seguidos.

O alerta foi dado por Samantha Burgess, diretora-adjunta do Serviço Copernicus para as Alterações Climáticas, que escreveu na rede social X, antigo Twitter, que, na sexta-feira e no sábado passado, a temperatura média global ultrapassou “temporariamente” o limiar dos dois graus Celsius mais quente do que os níveis anteriores à industrialização.

Provisional ERA5 global temperature for 17th November from @CopernicusECMWF was 1.17°C above 1991-2020 – the warmest on record.

Our best estimate is that this was the first day when global temperature was more than 2°C above 1850-1900 (or pre-industrial) levels, at 2.06°C. pic.twitter.com/jXF8oRZeip

