As alterações na carreira de técnico superior, que o Governo quer fechar ainda esta semana, vão garantir a cerca de 40 mil trabalhadores um salto remuneratório adicional entre os 52 euros e os 210 euros em 2025, o que custará 69 milhões de euros.

O Governo está a fechar um conjunto de negociações com os sindicatos antes de o Presidente da República assinar oficialmente o decreto da demissão. Uma delas, que já está concluída, é a da revisão do sistema de avaliação, o SIADAP, que vai permitir que os funcionários públicos abrangidos pelo sistema progridam na carreira quando acumulam oito pontos e não os atuais dez, e que também faz alterações na escala de avaliação. Por esta via, muitos funcionários públicos poderão progredir, em 2025, mais rapidamente do que com as regras atuais (dado que as alterações se aplicam ao ciclo avaliativo atual, de 2023 e 2024).

A outra matéria que o Executivo quer fechar já é a revisão da carreira de técnico superior. A questão está em cima da mesa porque era das carreiras onde chegar ao topo era mais difícil. Os sindicatos têm criticado que quem entra na carreira precisaria, na generalidade, de 120 anos para chegar à posição máxima. Reconhecendo que tal não é exequível, o Governo comprometeu-se em rever a carreira de forma a permitir que mais pessoas pudessem chegar ao topo, ou pelo menos aproximar-se dele.

