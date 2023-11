O Benfica não vai ter adeptos na visita ao RB Salzburgo na última jornada do grupo D da Liga dos Campeões. Os encarnados foram castigados pela UEFA na sequência dos incidentes ocorridos durante o jogo com a Real Sociedad em San Sebastián, onde os adeptos do clube da Luz presentes num dos topos do estádio acenderam artefactos pirotécnicos e atiraram tochas para o local onde se encontravam apoiantes da equipa espanhola.

“O Sport Lisboa e Benfica informa que foi notificado pela UEFA de que está impedido de ter adeptos no próximo jogo fora na Liga dos Campeões, diante do Salzburgo”, confirmaram os campeões nacionais em comunicado. “A decisão da UEFA tem por base os incidentes verificados no último jogo diante da Real Sociedad, em San Sebastián. O assunto será agora analisado internamente, pelo que não será feito mais nenhum comentário público”.

Além do Benfica não poder vender bilhetes para o jogo na Áustria, algo que já tinha acontecido na partida contra o Inter, o clube fica também sujeito a uma multa de 30.000 euros. Pelo acendimento de tochas, as águias ficam sujeitas ao pagamento de 18.750 euros, sendo que o castigo para o arremesso dos objetos é de 11.250€.

O FC Porto ficou também sujeito ao pagamento de 35.750 euros pela utilização de material pirotécnico na visita ao Antuérpia. Já o Sp. Braga vai pagar 8.000 euros, uma vez que os adeptos minhotos tiveram o mesmo comportamento na deslocação ao Santiago Bernabéu para defrontarem o Real Madrid.