A modelo e atriz portuguesa Sara Sampaio vai fazer parte do elenco do novo filme da DC Comics Superman: Legacy, realizado por James Gunn. Com estreia prevista para julho de 2025, a modelo chega aos grandes ecrãs enquanto Eve Teschmacher. A notícia foi primeiro avançada pelo Deadline e Sara Sampaio já confirmou nas redes sociais.

“Posso finalmente partilhar a melhor notícia de sempre! Nem parece real. Obrigada James Gunn por me confiares a Eve“, escreveu a modelo portuguesa numa publicação no Instagram.

Também o realizador partilhou o seu entusiasmo na mesma rede social ao anunciar que tanto Sara Sampaio como o ator norte-americano Skyler Gisondo se juntam à família DC: “Depois de fazermos audições a centenas de pessoas para estes dois papéis, encontrámos finalmente o par perfeito com Skyler Gisondo e Sara Sampaio. Mal posso esperar para que os vejam em ação no verão de 2025”, escreveu Gunn.

No universo DC, Eve Teschmacher é a assistente e par romântico do vilão Lex Luthor, interpretado por Nicholas Hoult. A modelo portuguesa vai contracenar também com David Corenswet e Rachel Brosnahan, no papeis principais, e com atores como Nathan Fillion, Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan e María Gabriela.

Não é a primeira vez que Sara Sampaio desce das passarelas e sobe aos grandes ecrãs. Enquanto atriz, já participou nos filmes portugueses Carga (2018) e Sombra (2021) e, internacionalmente, fez parte do elenco de The Clapper (2017) e Crisis (2021). Ainda em 2024, vai ser vista no filme Billy Knight, ao lado de atores como Diana Silvers, Al Pacino e Charlie Heaton.