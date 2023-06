Chega de ténis nos pés, mas quando se senta para a entrevista já está sobre umas altíssimas sandálias fúcsia. Aos 31 anos, Sara Sampaio mantém a voz de miúda que aos 16 anos foi descoberta num concurso de cabelos da Pantene, mas, à hora marcada, tem a postura de uma estrela consagrada, ou não fosse ela a modelo portuguesa com maior projeção internacional de sempre. Vogue, Elle, GQ, Marie Claire, L’Officiel, Harper’s Bazaar, Numéro — não há capa de revista que não tenha feito. Pisou as principais passerelles do mundo, estrelou campanhas de beleza. E agora?

“Há-de surgir o papel certo na hora certa”, diz-nos com a certeza de quem tendo conquistado um mundo luta por conquistar um outro. Depois de moradas no Porto, Lisboa, Paris ou Nova Iorque, hoje vive em Los Angeles à procura de ser atriz, esperando nunca esbarrar em Angelina Jolie. “É daquelas pessoas que se calhar prefiro nunca conhecer. E se a apanho num dia mau e tenho uma impressão menos boa? Fico com o coração partido. Na minha mente é um anjo fantástico. É o meu ídolo”, admite.

Entre self-tapes, audições, e aulas de representação, Sara Sampaio fez uma curta passagem por Portugal. Em entrevista, fala da transição da moda para a representação, da entrada nos 30, da importância de “estar bem” e dos desafios de encontrar um equilíbrio no discurso nas redes sociais.

